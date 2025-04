Eisleben/MZ. - Am Samstag, 12. April, wäre Peter Lindner wieder einmal gefragt gewesen. Anlässlich des Kriegsendes vor 80 Jahren hat der Heimathistoriker und Sammler Lutz Hiller eine Ausstellung im „Heimatbuch“ in der Eisleber Lutherstraße 27 vorbereitet (10 bis 18 Uhr). Peter Lindner wollte dort als kundiger Gesprächspartner und Zeitzeuge zur Verfügung stehen. Doch dazu wird es leider nicht mehr kommen. Denn Lindner ist am Montag, 7. April, nach kurzem Krankenhausaufenthalt völlig überraschend im Alter von 88 Jahren verstorben.

