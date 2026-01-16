Unbekannte haben im Seegebiet Mansfelder Land vier Windräder aufgebrochen, Kabelbäume zerstört und mehrere hundert Meter Kupferkabel gestohlen.

Bei Stedten wurden vier Windräder aufgebrochen und aus den Anlagen mehrere Hundert Meter Kupferkabel entwendet.

Stedten/MZ/FRS. - Unbekannte haben in vier Windräder in der Gemeinde Seegebiet Mansfelder Land eingebrochen. Sie zerschnitten dort die Kabelbäume der Anlagen und entwendeten mehrere hundert Meter Kupferkabel. Der Gesamtschaden wird auf rund 14.000 Euro geschätzt.

Wie die Polizei am Freitagnachmittag mitteilte, ist der Diebstahl zwischen dem 12. Dezember und dem vergangenen Donnerstag passiert. Der genaue Tatort liegt in Stedten nahe der Industriestraße.

Das Polizeirevier Mansfeld-Südharz in Eisleben ist unter der Rufnummer 03475/67 02 93 zu erreichen.

Die Polizei bittet nun die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach den Tätern: Zeugen, die im angegebenen Zeitraum ungewöhnliche Personen- und Fahrzeugbewegungen nahe des Tatorts bemerkt haben, werden gebeten, das Polizeirevier Mansfeld-Südharz oder jede andere Polizeidienststelle anzurufen.