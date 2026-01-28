Die Hornburger Wähler werden am Sonntag, 8. März, noch einmal an die Wahlurne gerufen, und zwar für eine Ergänzungswahl.

Drei Kandidaten wollen sich im Ortschaftsrat Hornburg engagieren

Hornburg/MZ - Die Hornburger Wähler werden am Sonntag, 8. März, noch einmal an die Wahlurne gerufen, und zwar für eine Ergänzungswahl. Im Ortschaftsrat Hornburg ist noch ein Sitz zu vergeben. Drei Kandidaten haben dafür ihren Hut in den Ring geworfen und wollen gern im Ortschaftsrat mitarbeiten.

Zur Wahl stellen sich Dr. Julius Borchers (Jahrgang 1950, Landwirt), Harald Kayser (Jahrgang 1947, Kriminalbeamter im Ruhestand) und Sylvia Schwendke (Jahrgang 1959, Rentnerin).

Der Wahlausschuss hat die Wahlvorschläge zugelassen. Damit sind die organisatorischen Voraussetzungen geschaffen, dass die Bürger der Ortschaft Hornburg Anfang März über die Nachbesetzung ihres Ortschaftsrates entscheiden können.

Dem Ortschaftsrat in Hornburg gehören bereits Maik Nichelmann, Heiko Prull und Anke Weder an. Heiko Prull wurde zum Ortsbürgermeister gewählt.