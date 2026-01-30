Die Akteure von „Dein Schopp“ aus Zörbig - einem Dorfladen-Projekt - warben für ihr Vorhaben in Benndorf. Welche Fakten sie auf den Tisch legten.

Dorfladen-Projekt „Unser Schopp“ in Benndorf: Was nach erstem Info-Abend jetzt wichtig wird

Eine Auswahl an Produkten, die im Dorfladen im Angebot sein könnten, wurde zur Info-Veranstaltung nach Benndorf gleich mitgebracht.

Benndorf/MZ. - Jetzt kommt es auf die Einwohner von Benndorf an. Nachdem die Initiatoren des Dorfladen-Projektes „Dein Schopp“ von der Bio Schopp UG mit Sitz in Zörbig in der Gemeinde zu Gast waren und ihr Konzept für einen Dorfladen mit Öffnungszeiten rund um die Uhr im Kulturhaus vorstellten, sind nun die Bürger gefragt.