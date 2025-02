Discounter investieren in der Lutherstadt: Filialen werden erweitert oder neu gebaut. Welche Projekte aktuell laufen oder in Planung sind.

Trend in Eisleben geht zu größeren Märkten

An der Halleschen Straße/Rathenaustraße in Eisleben baut Lidl seit vergangenem Jahr eine neue Filiale.

Eisleben/MZ. - Wenn es um den Einzelhandel in Eisleben geht, sind positive Nachrichten meistens leider rar. Denn wie überall in Deutschland hat die Branche seit Jahren schwer zu kämpfen. Doch trotzdem wird auch nach wie vor investiert. Insbesondere die Discounter und Supermärkte modernisieren, erweitern oder erneuern ihre Standorte in der Lutherstadt.