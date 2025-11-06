weather heiter
  4. Handball in Mansfeld-Südharz: Die Verbandsligahandballer vom BSV Klostermansfeld wollen aus der sportlichen Krise heraus

Die Verbandsligahandballer vom BSV Klostermansfeld sind Tabellenletzter und in einer sportlichen Krise. Im Gespräch erklärt Trainer Robby Elsner, welche Gründe es für die aktuelle Situation gibt.

Von Sebastian Möbius 06.11.2025, 18:07
Der BSV Klostermansfeld (gelb) macht aktuell eine schwere Phase durch. (Foto: Raik Heymann)

Klostermansfeld/mz. - Es gibt denkbar schönere Momente im Leben eines Handball-Trainers, als nach einem eher schlechten Saisonstart auf dem letzten Tabellenplatz zu stehen.