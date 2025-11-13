Kreisfelds D-Jugend-Fußballtrainer Luca Tom Tobiasch war als DFB-Fußballheld zum Lehrgang in Spanien. Was er alles erlebt hat und wie er seine Erfahrungswerte im Verein anwenden kann.

Der DFB-Fußballheld 2025 aus Mansfeld-Südharz kommt vom SV Eintracht Kreisfeld

Kreisfeld/mz. - Mansfeld-Südharz hat auch 2025 wieder einen Fußballhelden: In dem vom Deutschen Fußballbund (DFB) initiierten Programm für Menschen, die jünger als 30 Jahre sind, werden jährlich in jedem Kreis engagierte Ehrenamtler ausgezeichnet. Im Rahmen dessen steht auch jährlich eine Art Bildungsreise für die Ausgezeichneten an.