Die Kita „Volkstedter Zwerge“ feiert ein Jubiläum, die Feuerwehr in Walbeck lädt zum Tag der offenen Tür und in Mansfeld wird der beste Torschütze gesucht. Dies und mehr kann am Wochenende im Mansfelder Land erlebt werden.

Das ist am Wochenende in Eisleben, Hettstedt und Umgebung los

Eisleben/Hettstedt/MZ. - Hobby-Winzer Thomas Neie und Johanna Hofmann laden am Samstag in ihren Winzergarten bei Unterrißdorf ein. Doch das ist nicht das einzige, was man am Wochenende im Mansfelder Land unternehmen kann. Hier die wichtigsten Termine im Überblick:

Besenwirtschaft mit Ausblick

Unterrißdorf: In diesem Jahr hat es Thomas Neie und Johanna Hofmann erwischt. „Unser Weißwein ist komplett erfroren“, sagt Neie, der mit seiner Frau seit mehr als zehn Jahren einen historischen Weinberg im Freßbachtal bei Unterrißdorf bewirtschaftet. Nach und nach haben sie die alte Anlage neu aufgerebt: Auf mehr als 2.000 Quadratmetern stehen mittlerweile Weinstöcke. Insgesamt ist das Gelände ein Hektar groß. Seit 2019 betreiben sie auch eine Besenwirtschaft: Von Mai bis September laden sie regelmäßig in ihren idyllischen Winzergarten mit herrlichem Ausblick ein. Das nächste Mal ist am Samstag, 22. Juni, 14 bis 19 Uhr, geöffnet.

Dass der Weißwein in diesem Jahr dem Frost zum Opfer gefallen ist, sei besonders schade. Denn die beiden Hobby-Winzer haben vor zwei Jahren Sauvignac, eine neue pilzresistente Weißwein-Züchtung, gepflanzt und hatten in diesem Jahr auf eine erste Kostprobe gehofft. Doch daraus wird nun natürlich nichts. Als weitere Weißwein-Sorte bauen sie Traminer an. Ihr Rotwein Regent habe den Frost besser überstanden, so Neie. Zum einen hätten die Stöcke später ausgetrieben, zum anderen seien es bereits ältere Reben, die wohl widerstandsfähiger seien.

Besucherinnen und Besucher können am Samstag einen neuen Rotwein aus dem Barrique, einen halbtrockenen Regent Rosé und einen ebenfalls neuen Regent Rosé feinfruchtig verkosten. Dazu gibt es ein kleines Imbissangebot. Außerdem werden ein Weißwein Cuvée (Verschnitt) und ein Rotling gereicht. Der Rotling ist ein Wein aus roten und weißen Trauben, die gemeinsam gepresst und vergoren werden. Hergestellt und abgefüllt werden die Weine beim Weingut Born in Höhnstedt.

Auch der beliebte Quittenlikör ist im Angebot. Denn außer den Weinstöcken haben die beiden hier Quittenbäume gepflanzt – daher auch das Motto des Winzergartens: „Regent küsst Quitte“. Leider, so Neie, hätten auch die Quitten Frostschäden.

Über die Jahre hat sich ein fester Stamm an Besucherinnen und Besuchern entwickelt, die regelmäßig im Winzergarten einkehren. Aber es würden auch immer mal wieder neue Leute kommen, zum Beispiel Fahrradfahrer, die rund um den Süßen See unterwegs sind. Zum Winzergarten geht es von Unterrißdorf aus am Wertstoffhof vorbei und weiter auf dem Weg neben der Bundesstraße. Dann biegt man nach rechts in Richtung Wald ab – bis linker Hand ein Tor mit einem kleinen Schaukasten auftaucht. Wenn dort der traditionelle Besen hängt, ist die Besenwirtschaft geöffnet. An den Öffnungstagen ist der Weg ab dem Spielplatz in Unterrißdorf ausgeschildert.

Neie, der aus Aschersleben stammt, arbeitet als selbstständiger Rechtsanwalt in Leipzig; seine Frau ist Arbeitspsychologin und in einer Frauenberatungsstelle beschäftigt. Weil sie sich schon länger für Wein interessiert hatten, sei die Idee mit einem eigenen Weinberg entstanden. Nach längerer Suche fanden sie das Grundstück bei Unterrißdorf, das zum Verkauf stand. Es gehört gerade noch zum Weinbaugebiet Saale-Unstrut. Der einst von Nonnen des Klosters Helfta bewirtschaftete Weinberg hatte zuletzt lange brach gelegen und war verwildert. Die alte Terrassenstruktur war aber noch erhalten.

Kontakt unter Telefon 0174/5 40 82 52

Kinderhaus feiert runden Geburtstag

Helbra: Eine große Sause mit Flohmarkt und vielem mehr steigt zum 30. Geburtstag des Kinder- und Jugendhauses in Helbra. Der Kinderschutzbund Mansfeld-Südharz lädt am 22. Juni von 14.30 bis 19 Uhr in die Einrichtung Am Pfarrholz ein. Neben dem Flohmarkt ist ein buntes Programm mit Musik, Tanz, einer Tombola und verschiedenen Aktionsständen geplant. Es kann unter anderem gebastelt, gemalt und gefilzt werden. Zudem werden die Trommelgruppe „Obstsalat“ und die Tanzgruppe „Fire & Little Flames“ auftreten.

Pfalzschlacht in Tilleda

Tilleda: Auf dem Gelände des Freilichtmuseums Königspfalz Tilleda, Ernst-Thälmann-Straße 4c in Kelbra, findet am 22. und 23. Juni die frühmittelalterliche Pfalzschlacht statt. Los geht’s jeweils um 10 Uhr. Rund 400 Darsteller haben sich für das Event angemeldet, ist in der Ankündigung zu erfahren. Vor Ort sein werden Handwerker, Händler und Kämpfer, die die Besucher in die Welt des Frühmittelalters eintauchen lassen. Auch die Nachstellung einer Feldschlacht ist geplant. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Chor Klangfarben singt in Georgskirche

Siebigerode: Im Rahmen einer Festwoche laden die Kirchengemeinde und der Fraueninitiativkreis Siebigerode am Wochenende 22./23. Juni zu zwei Veranstaltungen ein. In der Kirche St. Georg in Siebigerode werden am Samstag ab 17 Uhr der Chor Klangfarben und Panflötist Sebastian auftreten, anschließend zum Grillen eingeladen. Am Sonntag beginnt um 14 Uhr ein Gottesdienst zur Jubelkonfirmation, danach gibt es Kaffee und Kuchen, heißt es in einer Ankündigung. Der Eintritt ist frei, um Spende wird gebeten.

Feuerwehr öffnet ihre Tür

Walbeck: Am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Walbeck, Gutplatz 1, findet am 22. Juni um 10 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Mit dabei sein wird auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr, die ihr Erlerntes bei einem Löschangriff den Gästen vorführen will. Auch die Budovereinigung Mansfelder Land hat eine Vorführung vorbereitet. Zudem gibt es Bratwurstschießen, Blasmusik mit den Original Dippelsbacher Musikanten und Musik mit der Diskothek Matrix. Natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

„Zwerge“ feiern Jubiläum

Volkstedt: Mit einem Sommerfest feiert die Kita „Volkstedter Zwerge“, Rittergasse 1, am Samstag, 22. Juni, ihren 70. Geburtstag. Ein Höhepunkt des um 15 Uhr beginnenden Programms wird der Auftritt des „Zirkus Bums“ sein.

Bester Torschütze gesucht

Mansfeld: Zu einem Elfmeter-Turnier wird am 22. Juni auf den Sportplatz, Vatteröder Str. 16, nach Mansfeld geladen, um den besten Torschützen und Torhüter zu ermitteln. Los geht’s um 10 Uhr.

Auch eine Fete - auch mit Musik

Leimbach: Während in etlichen Orten des Landes am Freitag die Fête de la Musique steigt – unter anderem in Sangerhausen und in Aschersleben –, geht Mansfeld leer aus. Von wegen: Einige Sängerinnen des Frauenchores Volkstedt haben sich überlegt, auch zu einer musikalischen Fete einzuladen. Das tun sie – an diesem Freitag, 21. Juni, ab 18 Uhr in die Leimbacher Feldstraße 11. Neben Musik gibt es auch etwas zu essen und zu trinken, so die Veranstalter.

Wellness-Oase feiert Sommerfest

Wippra: Das „ZENtrum“ von Sandra Rauhut in Wippra feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen. Zum Jubiläum der Wellness-Oase findet am Samstag, 22. Juni, ein Sommerfest in der Wippraer Bahnhofstraße 10 statt, bei dem es ab 11 Uhr neben Speisen und Getränken einen DJ und Live-Musik, eine Tombola mit tollen Preisen und für Kinder eine Hüpfburg und Kinderschminken geben wird.

Weltreise mit dem Akkordeon

Wormsleben: Im Rahmen des „Kultursommers in Dorfkirchen“ wird am Sonntag, 23. Juni, 17 Uhr, in die Kirche Zum heiligen Kreuz in Wormsleben, Geschwister-Scholl-Straße 1, eingeladen. Der aus Russland stammende Akkordeonist Alexander Bytchkov geht unter dem Motto „Tastenzauber“ auf eine musikalische Weltreise mit dem Publikum. Der Eintritt ist frei, es wird um Spenden gebeten. Der Kultursommer wird vom Kirchenkreis und den Gemeinden veranstaltet.

Statisten für Kinofilm gesucht

Sangerhausen: Ab August wird Sangerhausen zum Drehort eines Kinofilms. Die Produktionsfirma sucht nun filminteressierte Menschen, die Lust haben, als Komparsen mitzuwirken. Das erste Casting findet am 22. Juni von 10.30 Uhr bis 18 Uhr, und zwar in einem leerstehenden Geschäft in der Göpenstraße 2, statt.