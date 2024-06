Eine große Sause mit Flohmarkt und vielem mehr steigt zum 30. Geburtstag des Kinder- und Jugendhauses in Helbra. Welche Erinnerungen und Wünsche mit dem Jubiläum verbunden sind.

Kinder- und Jugendhauses in Helbra feiert 30. Geburtstag

Damals war’s: Yvonne Reuter, Daniela Liedmann, Doris Coiffier und Heidrun Karnstedt (von links) blättern in der Chronik.

Helbra/MZ. - Eine kleine Kostbarkeit hegt und pflegt Yvonne Reuter seit Jahrzehnten völlig unbemerkt von ihren Mitstreitern des Kinderschutzbundes Mansfeld-Südharz. Pünktlich zum 30. Geburtstag des Kinder- und Jugendhauses „Marianne und Gerhard Rohne“ in Helbra beförderte die Leiterin der Einrichtung diesen Schatz ans Tageslicht: Eine Chronik, die in Bild und Schrift die Entwicklung des Kinderhauses schildert.

Großes Fest zum runden Geburtstag

Als Kinderschutzbund-Geschäftsführerin Daniela Liedmann, Doris Coiffier, Leiterin des Eisleber Mehrgenerationenhauses „Sternschnuppe“, und Heidrun Karnstedt vom Vorstand jetzt neugierig mit ihr in dem Buch blätterten, staunten sie über die dokumentierten Anfänge und freuten sich über die bemerkenswerte Entwicklung, die die Einrichtung mit ihren vielfältigen Angeboten im Laufe der Jahre genommen hat. Sie erkannten auf den Fotos viele Wegbegleiter und zu ihrer Freude auch sich selbst.

Der runde Geburtstag des Kinder- und Jugendhauses wird jetzt zum Anlass für ein großes Fest genommen: Es steigt am Samstag, 22. Juni, von 14.30 bis 19 Uhr in der Einrichtung Am Pfarrholz. „Seit einem halben Jahr laufen die Vorbereitungen“, sagt Reuter.

Herausgekommen ist ein buntes Programm mit Musik, Tanz, einem Flohmarkt für die ganze Familie (Anmeldung unter Telefon 034772/2 67 97), einer Tombola und verschiedenen Aktionsständen. Es kann unter anderem gebastelt, gemalt und gefilzt werden. Wer möchte, darf das Glücksrad drehen oder sich beim Bogenschießen versuchen.

Junge Talente präsentieren ihre Musik

Viele gute Geister wollen zum Gelingen der Party beitragen. Die Trommelgruppe „Obstsalat“ und die Tanzgruppe „Fire & Little Flames“ treten auf. Die Seniorentanzgruppe des Kinder- und Jugendhauses, die Singegruppe der „Sternschnuppe“ und die Tanzgruppe des Kinderhauses „Tiegel“ werden erwartet.

Junge Talente präsentieren ihre Musik. Und natürlich ist auch an das leibliche Wohl gedacht. Selbst gebackener Kuchen, Röster, Wiener, internationale Spezialitäten und vegetarische Küche sind geordert. Die Organisatoren hoffen auf viele fröhliche Besucher.

Die Gäste werden sich zur Feier des Tages sicherlich auch über die Geschichte des Hauses austauschen, eigene Erinnerungen und Erlebnisse zum Besten geben. Ein Name wird garantiert fallen: Gerhard Rohne.

Ohne das persönliche und finanzielle Engagement des aus Helbra stammenden und 2014 verstorbenen Förderers und seiner Frau hätte der Kinderschutzbund wohl nicht solche perfekten räumlichen Bedingungen für seine Angebote im Kinder- und Jugendhaus.

„Wir haben uns von Anfang an gemocht und gut verstanden. Damit nahm das Schicksal seinen Lauf“, erinnert sich Geschäftsführerin Liedmann an die ersten Begegnungen mit ihm und die sich daraus entwickelnde erfolgreiche Zusammenarbeit.

Sommerkino im August

In den zurückliegenden Jahrzehnten erfuhr der Kinderschutzbund auch die Unterstützung anderer Partner wie der Kommune und vieler Sponsoren. Dank dieses Netzwerkes können Kinder und Jugendliche in der Gemeinschaft ihre Freizeit verbringen und erhalten beispielsweise Hilfe bei den Hausaufgaben.

Längst ist das Haus mit seiner großen Außenanlage samt Bolzplatz, Freilichtbühne und neuerdings einem Gemeinschaftsgarten eine bekannte Adresse für Veranstaltungen von Kindertagesstätten oder Schulen.

Zuckertütenfeste, Abschlussfeste und Faschingsfeiern fanden schon statt. Einmal in der Woche treffen sich dort auch Senioren zum Tanz. Und am 23. August soll wieder zum beliebten Sommerkino unter freiem Himmel eingeladen werden.

Einige Wünsche noch offen

Einige Wünsche gibt es dennoch. Leiterin Reuter hofft für die weitere Arbeit auf eine stabile Personalsituation. Und: Der Bolzplatz hinter dem Haus könnte als besseren Untergrund einen Kunststoffbelag vertragen.

Eines dürfte sicher sein, vom 30. Geburtstag wird man eines Tages auch beim Durchblättern der Chronik erfahren. Reuter sorgt ganz gewiss dafür und ergänzt die Geschichte des Hauses, das viele Jahre von Bärbel Hebestadt geleitet wurde, später mit Bildern von der großen Party zum runden Ehrentag am 22. Juni 2024.

Der 30. Geburtstag des Kinder- und Jugendhauses Am Pfarrholz in Helbra wird am 22. Juni von 14.30 bis 19 Uhr gefeiert.