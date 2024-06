Vor einem Jahr wurde die Kinderfeuerwehr in Walbeck gegründet. Insgesamt 22 Mitglieder sind mit dabei - Tendenz steigend.

Kinderfeuerwehr in Walbeck ist seit einem Jahr aktiv und erfreut sich großer Beliebtheit

Walbeck/MZ. - Die Kinderfeuerwehr Walbeck feiert ihren ersten Geburtstag. Vor einem Jahr wurde die neue Abteilung von Mario Adlich, stellvertretender Wehrleiter, und Feuerwehrfrau Christine Nickel ins Leben gerufen. „Wir haben jetzt insgesamt 22 Mitglieder, davon sind drei sogar schon Jugendliche“, sagt Nickel. Und da die Tendenz steigend sei, wird aus der reinen Kinderfeuerwehr nun eine Kinder- und Jugendfeuerwehr.

Training, Knotenkunde und Experimente

Jeden zweiten Montag trifft sich der Nachwuchs - von vier bis 13 Jahren ist alles dabei - für etwa eineinhalb Stunden im Gerätehaus am Gutsplatz in Walbeck. Die reine Feuerwehrlehre und Theorie machen gut ein Drittel der Trainingszeit aus.

Auf dem Übungsplan stehen Themen wie Knotenkunde und Notrufe, „die auch immer regelmäßig wiederholt werden müssen“, sagt Nickel. Aber auch der Spaß soll bei den Kleinen nicht zu kurz kommen, weswegen die restliche Trainingszeit mit Spielen, Experimenten oder Bastelstunden ausgefüllt ist. Unterstützung bekommen Nickel und Adlich zusätzlich von Kameraden aus der eigenen Wehr.

„Alte“ Jugendfeuerwehr immer noch angemeldet

Auch ein Mitarbeiter der Leitstelle und ausgebildeter Notfallsanitäter war bereits mit vor Ort, um die wichtigsten Fragen zu klären. Darüber hinaus sind die Nachwuchswehrmitglieder selbst bei Veranstaltungen aktiv. „Beim Pfingstturnier der Fußballer haben wir einen Kuchenbasar gemacht und bei den Leistungswettkämpfen der Nachwuchsfeuerwehren im Landkreis sind wir ebenfalls dabei“, sagt Nickel.

Auch beim Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr Walbeck am 22. Juni werden die Kinder und Jugendlichen ihr Erlerntes bei einem Löschangriff den Gästen vorführen. Die Veranstaltung findet am Gerätehaus in Walbeck statt und beginnt 10 Uhr.

Übrigens gab es bei der Feuerwehr in Walbeck schon einmal eine Jugendabteilung. Adlich selbst war damals Mitglied und kam so zum Ehrenamt. Weil die Abteilung aber über viele Jahre nicht mehr aktiv war, gründete er 2023 die Neue. „Dabei hab ich herausgefunden, dass unsere Jugendfeuerwehr noch immer angemeldet war. 2023 hatte sie ihr 30-jähriges Jubiläum“, erzählt er.