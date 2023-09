Zwölf Mitglieder gibt es bereits in der neuen Kinderfeuerwehr in Walbeck. Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren können mitmachen. Was sie dort alles lernen.

In Walbeck wurde eine Kinderfeuerwehr gegründet - Was die Kinder bei den Treffen alles erleben

Walbeck/MZ - „Die Feuerwehr ist wichtig, weil das starke Menschen sind, die den Leuten helfen“, sagt Heidi. Die Siebenjährige ist deshalb selbst Mitglied in der neugegründeten Kinderfeuerwehr Walbeck geworden. Im Mai dieses Jahres wurde die Gruppe von Mario Adlich, stellvertretender Wehrleiter in Walbeck, und Christine Nickel, Feuerwehrfrau aus Walbeck, ins Leben gerufen. Zwölf Mitglieder sind es mittlerweile. „Am Anfang hätten wir nicht gedacht, dass es so viele werden. Das Interesse freut uns natürlich“, sagt Adlich.

Mix aus Spaß und Theorie

Er selbst hat mit elf Jahren bei der damaligen Jugendfeuerwehr in Walbeck begonnen. Weil es die aber schon lange nicht mehr gibt, kam die Idee auf, eine neue zu gründen.

Kinder im Alter von vier bis zehn Jahren können mitmachen. Jeden zweiten Montag trifft sich der Nachwuchs für etwa eineinhalb Stunden im Gerätehaus am Gutsplatz in Walbeck.

Dabei dreht sich ein Drittel der Zeit um die reine Feuerwehrlehre und Theorie, der Rest ist mit Spielen, Experimenten oder Bastelstunden ausgefüllt. Denn vor allem bei den Jüngsten in der Runde halte die Aufmerksamkeit nicht lange an, erklärt Adlich und fügt an: „Es soll ihnen auch einfach nur Spaß machen und nicht so streng sein.“ Im Oktober beispielsweise stehe eine komplette Bastelstunde für das Martinsfeuer an.

Kinder haben Spaß am Feuerwehr-ABC

Geht es um den theoretischen Teil, bekommen Adlich und Nickel auch regelmäßig Unterstützung. Beim Thema Notruf etwa war ein Mitarbeiter der Leitstelle und ein ausgebildeter Notfallsanitäter vor Ort, um die wichtigsten Fragen zu klären. Und auch die Kameraden aus den Reihen der Feuerwehr helfen, wenn die Technik und Fahrzeuge vorgestellt und erklärt werden.

Das kommt beim Nachwuchs natürlich gut an. „Da sind coole Sachen dabei. Das Feuerwehr-ABC hat Spaß gemacht“, sagt die neunjährige Sophia. Und die Knotenkunde, die ganz aktuell gelernt wird, finde sie auch ganz toll. Und während Feuerwehrmann Adlich Schritt für Schritt und in Zeitlupe die Seile um einen Holzbock wickelt und verknotet, schauen nicht nur die Kinder interessiert zu. Auch einige Eltern, die während der Feuerwehrstunde am Gerätehaus geblieben sind, zeigen ihr Interesse.

Neben Spiel und Spaß gehört natürlich auch ein bisschen Theorie und Feuerwehrlehre zur Arbeit der Nachwuchstruppe. (Foto: Feuerwehr Walbeck)

„Ich finde es toll, dass sowas für Kinder hier angeboten wird“, sagt Babett Fink. Ihr vierjähriger Sohn ist das erstmal mit dabei – in der Kita habe sie von der neugegründeten Feuerwehrgruppe gehört. Denn Kindern werde so spielerisch Alltagswissen vermittelt und es fördere die Konzentration der Jüngsten, begründet Fink die Teilnahme an der Kinderfeuerwehr. „Wir werden sicherlich öfter hierherkommen“, sagt sie.

›› Interessenten für die Kinderfeuerwehr melden sich bei der Feuerwehr Walbeck per Mail an [email protected] oder den Facebook-Account „Freiwillige Feuerwehr Walbeck“.

Sponsoren gesucht

Das freut auch Mario Adlich, der verrät, dass die Nachwuchstruppe noch einige Plätze Kapazität habe. Sein Wunsch für die weit entfernte Zukunft sei sogar, dass irgendwann auch eine Jugendfeuerwehr dazukomme, damit man die Altersgruppen besser aufteilen könne. In näherer Zukunft bräuchte es hingegen Feuerwehrkleidung für die Kinder. T-Shirts mit eigener Aufschrift, die gesponsert wurden, gibt es schon. Nun sollen mit Hilfe von weiteren Sponsoren auch noch Jacken angeschafft werden.

Und es braucht auch richtige Feuerwehrkleidung wie Hosen und Helme, wenn die Feuerwehrtechnik für Übungszwecke zum Einsatz kommen soll, erklärt Adlich. Geplant ist auch, mit dem Nachwuchs künftig an Kinderfeuerwehrtreffen im Landkreis teilzunehmen, gibt Adlich einen abschließenden Ausblick.