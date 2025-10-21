Der Veranstalter des Eisleber Wiesenmarkts und der Frühlingswiese kann das Jahr 2024 mit positivem Ergebnis abschließen - nachdem es in den Corona-Jahren erhebliche Verluste gegeben hatte.

Nach Corona-Verlusten - Eisleber Wiese sorgt wieder für kleinen Gewinn

Der diesjährige Eisleber Wiesenmarkt war wieder gut besucht.

Eisleben/MZ/JM. - Der Eigenbetrieb Märkte der Lutherstadt Eisleben ist nach den verlustreichen Corona-Jahren wieder in wirtschaftlich sicherem Fahrwasser unterwegs. So hat der Eigenbetrieb das vergangene Jahr mit einem Überschuss von rund 61.000 Euro abgeschlossen. Für das laufende Jahr wird ebenfalls mit einem positiven Ergebnis in Höhe von circa 33.000 Euro gerechnet.