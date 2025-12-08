weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Prominenter Gast in Mansfeld-Südharz: CDU-Urgestein Wolfgang Bosbach kommt ins Kloster Helfta

Die Interview-Reihe mit Prominenten geht weiter: Am kommenden Mittwoch, 10. Dezember 2025, blickt Innenpolitiker Wolfgang Bosbach (CDU) auf die Region Mansfeld-Südharz - und darauf, wie es hier nach vorne gehen kann.

Von Armin Himmelrath 08.12.2025, 10:30
CDU-Politiker Wolfgang Bosbach: Zu Gast beim Klostergespräch der Rotarier
CDU-Politiker Wolfgang Bosbach: Zu Gast beim Klostergespräch der Rotarier Foto: Henning Kaiser/dpa

Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Wenn Steffen Ritter über den früheren CDU-Bundestagsabgeordneten und Innenpolitiker Wolfgang Bosbach spricht, gerät er regelrecht ins Schwärmen: „Das ist ein Typ mit Kante und alles andere als ein Ja-Sager“. Genau der Richtige also, um zum Interview beim Rotary-Club Sangerhausen und dem Unternehmerverband Mansfeld-Südharz ins Kloster Helfta zu kommen.