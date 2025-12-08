Die Interview-Reihe mit Prominenten geht weiter: Am kommenden Mittwoch, 10. Dezember 2025, blickt Innenpolitiker Wolfgang Bosbach (CDU) auf die Region Mansfeld-Südharz - und darauf, wie es hier nach vorne gehen kann.

Sangerhausen/Eisleben/MZ. - Wenn Steffen Ritter über den früheren CDU-Bundestagsabgeordneten und Innenpolitiker Wolfgang Bosbach spricht, gerät er regelrecht ins Schwärmen: „Das ist ein Typ mit Kante und alles andere als ein Ja-Sager“. Genau der Richtige also, um zum Interview beim Rotary-Club Sangerhausen und dem Unternehmerverband Mansfeld-Südharz ins Kloster Helfta zu kommen.