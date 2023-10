Einige Familien sind mit ihrem Wohnwagen bereits seit Jahrzehnten auf dem Gelände am Süßen See. Warum mehrere Langzeitstellplätze in Seeburg jetzt geräumt werden müssen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Seeburg/MZ - Seeburg hat viel zu bieten: den Süßen See, der zum Schwimmen, Surfen und Segeln einlädt, das Schloss Seeburg sowie eine vielfältige und zum Teil preisgekrönte Gastronomielandschaft. Und all das eingefasst in einer malerischen Kulisse zwischen Obsthainen und Weinbergen, die zum Wandern und Radfahren einlädt. Kein Wunder also, dass der Ort ein beliebtes Ziel für Ausflüge ist. Wer dort hingegen länger als einen Tag verweilen will, für den ist der Campingplatz Seeburg eine Option, der sich über eine Länge von etwa 600 Metern am Uferabschnitt des Süßen Sees erstreckt. Doch es kursieren Gerüchte, dass einige Dauercamper vom Betreiber nun eine Kündigung erhalten haben. Was steckt dahinter?