Neueröffnung in Rothenschirmbach Café, Dorfladen und DDR-Kuchen - Wie das Café Rack die Rothenschirmbacher begeistert

Neueröffnung in Rothenschirmbach: Aus der „Gurke“ wird das Café Rack – mit Kaffee, Kuchen, Einkaufen und Bingo. Was steckt hinter dem Kultnamen und warum sorgt ein DDR-Klassiker für Gesprächsstoff?

Von Beate Thomashausen 28.11.2025, 16:15
Chris Rack kredenzt Renate und Wolfgang Barth Kaffee und selbstgebackenen Kuchen.
Chris Rack kredenzt Renate und Wolfgang Barth Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. (Foto: Beate Thomashausen)

Rothenschirmbach/MZ - Weiß gedeckte Tische, Kissen auf den Bänken, auf dem Bildschirm des großen Fernsehers knistert ein gemütliches Kaminfeuer. Liebevolle Weihnachtsdekoration - das „Café Rack“ erscheint wie eine gemütliche Stube. Der neue Inhaber Chris Rack hat fast ein zweites Wohnzimmer erschaffen. „So habe ich das auch gewollt“, sagt er und freut sich, dass das von Familie Barth genau so wahrgenommen wird.