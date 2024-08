Eisleben/MZ - Ein Mann ging am Freitagabend Betrügern auf den Leim. Nachdem er eine Nachricht erhielt, sein Kind habe eine neue Handynummer, wurde kurz darauf per Messenger um Hilfe durch eine Überweisung gebeten. Eine vierstellige Summe ging so an ein fremdes Konto. Am Samstag wurde der Betrug angezeigt.

Tipp: Infos zu den verschiedensten Betrugsmaschen finden sie unter anderem hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/messenger/