Das Jubiläumsjahr „825 Jahre Mansfelder Kupferschieferbergbau“ geht mit mehreren Veranstaltungen vom 11. bis 14. Dezember in Eisleben zu Ende.

Die kleinen und großen Bergleute treffen sich wieder zur Bergparade in Eisleben.

Eisleben/MZ. - Der Abschluss des Jubiläumsjahres „825 Jahre Mansfelder Kupferschieferbergbau“ wird vom 11. bis zum 14. Dezember in der Lutherstadt Eisleben gefeiert. Dazu gibt es mehrere Veranstaltungen, die komplett kostenfrei sind, so Daniela Messerschmidt, Stabsstellenleiterin Öffentlichkeitsarbeit/Kultur. Die Stabsstelle der Stadtverwaltung hat die Jubiläumswoche gemeinsam mit dem Verein Mansfelder Berg- und Hüttenleute (VMBH) Eisleben organisiert. „Unsere Idee war, den Bergaufzug zur Mettenschicht, den es jetzt seit 20 Jahren gibt, zu erweitern und aufzuwerten“, sagte Messerschmidt zur MZ.