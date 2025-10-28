Wer sich an Halloween gerne verkleidet, der kommt im Kostümfundus des Theaters Eisleben auf seine Kosten. Leiterin Anja Becker verrät, welche Roben und Gestalten derzeit beliebt sind.

Beliebte Halloween-Kostüme in der Region: Was im Theater Eisleben besonders gefragt ist

Verkleidung mit Biss: Die Leiterin der Kostümwerkstatt, Anja Becker, zeigt ein Spinnenkleid aus dem Theaterfundus in Eisleben.

Eisleben/MZ. - Zwischen funkelnden Pailletten, verstaubten Zylindern und jahrzehntealten Roben wirkt die Kostümwerkstatt des Theaters Eisleben wie ein Tor in andere Welten. Inmitten von Samt, Spitze und Satin gibt es allerhand zu entdecken – vom glamourösen 20er-Jahre-Outfit bis zur zerfetzten Gruselrobe. „Unser Fundus ist wie eine kleine Schatzkiste“, sagt Anja Becker, Leiterin der Kostümwerkstatt.