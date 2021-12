ASB hilft Eisleber Theater bei Umsetzung von 2G-Plus-Regel in der Weihnachtszeit

Eisleben/MZ - Die aufgrund der Pandemielage notwendige Anwendung der 2G-Plus-Regelung kann für Besucher kultureller Einrichtungen durchaus abschreckend wirken. Auch am Eisleber Theater dürfen nur Erwachsene zu den Vorstellungen, die nachweislich genesen oder geimpft sind sowie einen tagesaktuellen, negativen Test vorweisen können.

Letzteres stellt Theaterbesucher, die eine der beiden Vorstellungen an diesem Sonntag sehen möchten, vor eine besondere Herausforderung. Schließlich findet diese mitten in den Weihnachtsfeiertagen statt. „Retter in der Not“ ist an diesem Wochenende der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Denn der Regionalverband Mansfeld-Südharz stellt seine Teststation zur Verfügung, so dass sich Besucher an diesem Tag direkt vor Ort testen lassen können, teilt Petra Lulei, Pressesprecherin des Theaters, mit. „Wir sind den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ASB Mansfeld-Südharz sehr, sehr dankbar für die schnell zugesagte Hilfe“, so Intendant Ulrich Fischer.

Für die 15 Uhr beginnenden Märchenvorstellung „Die Schneekönigin“ sind Tests zwischen 13 und 14.45 Uhr im Foyer möglich. Wer „Ziemlich beste Freunde“ um 19.30 Uhr erleben will, kann sich zwischen 17.30 und 19.15 Uhr im Großen Saal testen lassen. Das Theater weist darauf hin, dass Besucher sich frühzeitig einfinden sollten, da für einen Test mit der üblichen Wartezeit von 15 Minuten zu rechnen sei.