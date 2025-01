Die Röblinger Anglergemeinschaft hat mit Unterstützung ihren Fischteich wieder ertüchtigt. Die Angelfreunde André Rose, Sylvia Wilke und Marco Gräffner schauen zu, wie ihr Fischteich in Röblingen am See ausgebaggert wird.

Röblingen/MZ. - Er wear voller Schlamm und Schilf, aber noch in diesem Frühjahr heißt es in Röblingen am See endlich wieder „Petri Heil“. Fast zehn Jahre lang konnten die Mitglieder der Röblinger Angelgemeinschaft nicht ihren vereinseigenen Aufzucht- beziehungsweise Fischteich in der Frankestraße nutzen.

„Der Teich war einfach über die Jahre hinweg so verschlammt und verschilft, dass das Angeln nicht mehr möglich war“, erzählt der Vereinsvorsitzende der Angelgemeinschaft, André Rose. Und da dieser Zustand mit fleißiger Hände Arbeit durch die Vereinsmitglieder nicht mehr zu bewältigen war, benötigten sie Hilfe. „Ich erläuterte André Scholz vom Galabau Röblingen unsere Situation und fragte, ob er irgendwie helfen kann“, schildert Rose das Gespräch mit dem Röblinger Firmeninhaber, das bereits im vorigen Jahr stattfand. „Seine Antwort war ein Segen für uns als Verein“, meint Rose, denn Scholz sicherte seine Unterstützung sofort zu. Und zwar kostenlos.

Auch die Feuerwehr von Röblingen hilft den Anglern

Also pumpten die Vereinsmitglieder im August des letzten Jahres das Wasser aus dem Teich, setzten die Fische in ein anderes Gewässer und bereiteten alles für die bevorstehenden Arbeiten vor. „Uns hat die Freiwillige Feuerwehr von Röblingen sehr unterstützt“, so Rose, denn die freiwilligen Helfer hatten das benötigte Equipment und nutzen diesen Anlass gleich als praktische Übung.

Der Unternehmer André Scholz unterstützt die Röblinger Anglergemeinschaft e.V., damit diese auch wieder in Röblingen ihren Angelsport betreiben können. (Foto: Kathrin Labitzke)

„Wenn man in einem Dorf wohnt, sollte man sich auch gegenseitig unterstützen“, sagt André Scholz selbstverständlich, rückte am Montag letzter Woche mit seinem Langfrontbagger an und begann mit den Erdarbeiten. Nachdem der zugewucherte Schilfgürtel entfernt war, trug er das Erdreich des ursprünglichen Vereinsgewässers auf einer Länge von 100 Metern und einer Breite von 32 Metern ab. Die zukünftige Tiefe des Teiches beläuft sich somit auf 1,60 bis 1,80 Meter.

„Wir können gar nicht sagen, wie dankbar wir ihm sind“, so Rose, denn wenn der Teich mit dem Wasser des Flüsschens Weida gefüllt ist, „können wir endlich wieder Fische einsetzen und als Verein Angelsport betreiben“. Der Besatz des Teiches ist in der ersten Phase mit Weiß- und Friedfischen geplant, wie zum Beispiel Rotfedern oder Plötzen, und in einer späteren Phase werden dann Barsche und Hechte eingesetzt, erklärte der Gewässerwart des Vereins, Marco Gräffner, das Prozedere.

Sylvia Wilke ist seit knapp zwei Jahren Anglerin aus Leidenschaft. Sie findet bei diesem Sport den nötigen Ausgleich zu ihrem Alltag. (Foto: Kathrin Labitzke)

Die Röblinger Angelgemeinschaft hat derzeit 95 Mitglieder und der Verein betreut neben seinem eigenen zukünftigen Teich auch den Ottilienteich in Röblingen, das Tonloch (am Lauraberg) und Abschnitte der Flüsse Weida und Teufe. Um überhaupt angeln zu dürfen, muss jedes Mitglied einen Fischereischein erlangen. „Angeln macht Spaß, beruhigt und man kann vom Alltagsstress gut abschalten“, sagt Sylvia Wilke, die erst seit 2023 Mitglied im Verein ist und sich auf die Fertigstellung des neuen Vereinsteiches freut.

Auch die Gemeinde greift dem Verein finanziell unter die Arme

Neben der Unterstützung durch André Scholz hat auch die Gemeinde Röblingen den Verein mit einer Summe von 2.000 Euro unterstützt, die für den Uferbereich eingesetzt werden soll. Damit wird rund um das Gewässer eine Rasenfläche mit Bänken entstehen, damit Besucher, Anwohner oder Durchreisende einen Ort der Entspannung haben. „Hier soll ein idyllisches Kleinod entstehen“, meint André Rose in Vorfreude auf die Fertigstellung, denn der Verein erhofft sich somit auch neue Mitglieder, insbesondere aus dem Nachwuchs.