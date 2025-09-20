Christian Rubow, der seit Jahren als Koch in Eisleben bekannt ist, steht jetzt mit einem Foodtruck am 3E in Helfta. Er bietet auch mobiles Catering an.

Christian Rubow bietet an seinem Foodtruck von Montag bis Freitag Mittags- und Abendimbiss an.

Eisleben/MZ. - Christian Rubow hat als Koch schon einiges erlebt. Nach seiner überbetrieblichen Berufsausbildung hat er sowohl selbstständig – mit seinem Naturkost-Bistro „Nusspips“ – als auch als Angestellter in verschiedenen Gaststätten in Eisleben gearbeitet. Zuletzt war er im Bistro & Café Markt 33 der Unternehmensgruppe Wend beschäftigt. Doch der Wunsch, sich wieder selbstständig zu machen, sei immer in seinem Hinterkopf gewesen, so der 43-jährige Eisleber im Gespräch mit der MZ. Fester Standplatz am Einkaufszentrum