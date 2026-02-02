Die erste Adventskalender-Aktion „Glanzlichter der Lutherstadt Eisleben“ hat große Resonanz gefunden und soll in diesem Jahr fortgesetzt werden. Als Erlös sind jetzt 6.000 Euro Spenden übergeben worden.

Im Stadtschloss am Eisleber Markt wurden die symbolischen Spendenschecks an vier soziale Einrichtungen übergeben.

Eisleben/MZ - „Glanzlichter der Lutherstadt Eisleben“ – so hieß eine Adventskalender-Aktion, die der Mansfelder Geschichts- und Heimatverein in Kooperation mit den Stadtwerken Lutherstadt Eisleben (SLE) im vergangenen Jahr erstmals veranstaltet hat. Über „Glanzlichter“ in Form von Spenden konnten sich jetzt vier gemeinnützige Vereine beziehungsweise Einrichtungen freuen: Sie haben aus dem Erlös der Aktion insgesamt 6.000 Euro erhalten. Aufgrund der positiven Resonanz soll es in diesem Jahr wieder eine Adventskalender-Aktion geben.