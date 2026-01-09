Die Lutherstadt Eisleben hat ein eigenes Fahrzeug zur Geschwindigkeitsüberwachung im Verkehr angeschafft. Wann die Messungen starten sollen.

Ab wann das neue Blitzerauto in Eisleben im Einsatz sein wird

Eisleben/MZ - Die Lutherstadt Eisleben blitzt jetzt selbst. Dafür ist ein Fahrzeug angeschafft worden, das mit einem mobilen Geschwindigkeitsmessgerät ausgerüstet ist. Mitarbeiter des Ordnungsamts sind als Messbeamte geschult worden. Der Start hat sich allerdings etwas verzögert. Die MZ hat nachgefragt, wann es mit den Messungen losgehen soll.