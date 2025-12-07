Beim „Advent in den Höfen“ in Mosigkau ist es am Samstagabend, 6. Dezember, zu einem Vorfall gekommen.

Zwischenfall bei „Advent in den Höfen“ in Mosigkau - 18-Jähriger bedroht Gäste mit einem Messer

Der „Advent in den Höfen“ lockten am Sonnabend wieder viele Besucher nach Mosigkau.

Mosigkau/MZ. - Beim „Advent in den Höfen“ in Mosigkau ist es am Samstagabend, 6. Dezember, zu einem Zwischenfall gekommen. Das hat am Sonntag die Polizei in Dessau-Roßlau gemeldet.

Ein 18 Jahre alter junger Mann hatte sich nach Angaben der Ermittler im Vorfeld aggressiv verhalten und sollte gegen 20.30 Uhr die Veranstaltung verlassen. Daraufhin kam es zu Streitigkeiten, in deren Verlauf der 18-Jährige zwei Besucher des Marktes mit einem Einhandmesser bedrohte.

Das Messer konnte nach Angaben der Polizei durch anwesende Personen sichergestellt werden. Im weiteren Verlauf kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Beschuldigten und mehreren Besuchern. Zu Verletzungen wurden keine Angaben gemacht.

Nach Feststellung seiner Personalien wurde der Beschuldigte von den Polizeibeamten nach Hause gebracht. Zudem wurde ihm ein Platzverweis für den Veranstaltungsort ausgesprochen. Die Ermittlungen dauern an.