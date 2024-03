Seit Montag läuft der zweite Bauabschnitt an Brambacher und Kleinkühnauer Straße. Für die Autofahrer und Fahrgäste des nahverkehrs bedeutet das: Umleitungen.

Zweiter Bauabschnitt am Knoten in Großkühnau beginnt - Umleitungen für Autofahrer

In Kühnau wird gebaut.

Dessau/MZ. - Die erste Phase der Bauarbeiten am Knoten Brambacher Straße/ Kleinkühnauer Straße im Bereich „Neuer Acker“ steht nach zwei Jahren Bauzeit kurz vor dem Abschluss. Das hat die Stadtverwaltung Dessau-Roßlau am Montag mitgeteilt.

Verzögerung beim Bau

Im April 2021 hatten die Arbeiten begonnen. Nicht nur die Fahrbahn an sich, sondern auch Kanäle und andere Leitungen waren erneuert worden. Eine Pumpstation entstand neu. Damals waren die Planer noch von einem Abschluss der ersten Bauphase bis Ende 2021 ausgegangen. 2022 sollte der zweite Bauabschnitt starten. Daraus wurde nichts.

Dafür hat der zweite Abschnitt am Montag begonnen. Gebaut wird im südlichen Teil der Kleinkühnauer Straße ab Hausnummer 17 bis zum Knoten, im Bereich Brambacher Straße ab Hausnummer 43 bis zum Knoten und direkt am Koten an der Einmündung des südlichen Teils der Kleinkühnauer Straße und der direkten Einmündung der Brambacher Straße. Der Bereich südliche Kleinkühnauer Straße ab Hausnummer 17 über den Knoten bis Brambacher Straße Hausnummer 43 wird hierzu voll gesperrt. Die Verbindung Neekener Straße / nördlicher Teil Kleinkühnauer Straße bleibt vorerst weiter bestehen.

Im Zuge des Ausbaus werden auch der Regenwasserkanal, die Schmutzwasser-, Trinkwasser-, Gas und Kommunikationsleitungen erneuert sowie sanierungsbedürftige Hausanschlüsse instandgesetzt. Zeitgleich sollen mit dem Ausbau von Fahrbahn und Gehwegen auch neue Straßenlaternen aufgestellt werden.

Während der Bauarbeiten richtet die Stadt mehrere Umleitungen ein. Der Durchgangsverkehr während der Gesamtbaumaßnahme wird großräumig über Kleinkühnau (Kühnauer Straße) und Siedlung (Gropiusallee, Ebertallee, Burgkühnauer Allee) umgeleitet. Zusätzlich zu den bereits bestehenden Umleitungen wird eine innerörtliche Umleitung für den Anliegerverkehr im Bereich Friedrichsplatz/ nördliche Kleinkühnauer Straße/ Neekener Straße ausgewiesen.

Änderungen beim Bus

Wie die Stadt erst am Montag mitteilte, gibt es auch im Busverkehr bereits seit Beginn der Woche Änderungen. Der Ringverkehr der Linien 11 und 12 sowie N1 und N5 wird durch die Vollsperrung aufgehoben. Die Linien 11 und N5 verkehren im Baustellenzeitraum bis Haltestelle „Burgreinaer Straße“, die Linien 12 und N1 enden an der Haltestelle Zentralfriedhof Süd und verkehren über Bergens Busch zurück in Richtung Hauptbahnhof und Tempelhofer Straße. Ebenso ändert sich der Linienverlauf bei der Buslinie 17. Ab Haltestelle „Berufsschulzentrum Haupteingang“ verkehren die Busse über Hermann-Köhl-Straße, Alte Landebahn und Mosigkauer Straße zur Haltestelle „Mosigkauer Straße“. Im weiteren Streckenverlauf geht es dann weiter über die Hauptstraße.