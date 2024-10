Nach zwei Tankstellen-Überfällen am Sonntag, 29. September, in Dessau und Roßlau, hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter gefasst. Der soll noch für zwei andere Taten verantwortlich sein.

Zwei Tankstellen in einer Stunde in Dessau und Roßlau überfallen: Polizei fasst Tatverdächtigen

Dessau-Rosslau/MZ. - Nach zwei Tankstellen-Überfällen am Sonntag, 29. September, in Dessau und Roßlau, hat die Polizei einen mutmaßlichen Täter gefasst. Bei ihm handelt es sich um einen 55-Jährigen aus Dessau-Roßlau, der seit Montag in U-Haft sitzt. Der Mann soll für zwei weitere Taten im September verantwortlich sein.

Zum ersten Raubüberfall kam es am Sonntag in der Magdeburger Straße in Roßlau

Zum ersten Raubüberfall kam es am Sonntag gegen 20.20 Uhr in einer Tankstelle in der Magdeburger Straße in Roßlau. Der Mann hatte den Verkaufsraum mit „stockähnlichen Gegenständen in den Händen“ (Polizei) betreten und Bargeld gefordert. Als der Mitarbeiter die Kasse geöffnet hatte, griff der Täter nach den Scheinen und flüchtete mit Geld im hohen dreistelligen Bereich.

Kurze Zeit später, gegen 21.10 Uhr, ereignete sich eine zweite Raubstraftat - diesmal in einer Tankstelle in der Heidestraße in Dessau. Der Täter hatte die Tankstelle betreten und zuerst die Sanitäranlagen aufgesucht. Dann ging er hinter den Verkaufstresen und forderte mit einem derzeit noch unbekannten Gegenstand auch hier Bargeld. Eine Mitarbeiterin übergab ihm eine Summe im unteren dreistelligen Bereich.

Ein 41-jähriger Zeuge, der hinzukam, versuchte noch, den Täter an der Flucht zu hindern. Es kam zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Folge dem Täter aber die Flucht gelang.

Durch sofortige Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann aber noch am Tattag von der Polizei bekannt gemacht, festgestellt und vorläufig festgenommen werden. Wie das gelang, dazu wurden keine Angaben gemacht.

Der 55-Jährige aus Dessau-Roßlau ist auch für zwei weiter Taten aus dem September dringend tatverdächtig

Die anschließenden Ermittlungen ergaben, dass der 55-Jährige für einen Tankstellen-Überfall dringend tatverdächtig ist, zu dem es am 9. September gegen 20.35 Uhr in der Magdeburger Straße in Roßlau gekommen war. Damals hatte der Mann mit einem pistolenähnlichen Gegenstand eine vierstellige Summe erbeutet.

Zudem soll der Mann noch für eine versuchte Tat verantwortlich sein. Ebenfalls am 9. September kurz nach 21 Uhr hatte ein bislang Unbekannter eine weitere Tankstelle in Roßlau aufgesucht und war hinter den Tresenbereich gegangen. Eine Mitarbeiterin hatte den Mann aber laut angesprochen, worauf er fluchtartig die Tankstelle verlassen hatte.