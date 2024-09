Am Montag hat ein bislang unbekannter Täter eine Tankstelle in der Magdeburger Straße in Roßlau überfallen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Roßlau/MZ/oml - Nach einem Überfall auf eine Tankstelle in Roßlau, über den die Polizei erst zwei Tage nach der Tat informiert, suchen die Ermittler Zeugen. Am Montag, 9. September, hatte ein Mann um 20.35 Uhr den Verkaufsraum der Tankstelle in der Magdeburger Straße betreten und dem Kassierer gedroht, dass er eine Pistole in der Jacke einstecken habe. Der Angestellte übergab einen unteren vierstelligen Betrag an den Täter. Anschließend flüchtete er mit einem Rad in Richtung Stadtzentrum Roßlau. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 35 Jahre alt, 7/8-Hose, hellbraunes Kapuzenshirt, Sneaker. Er trug eine Sonnenbrille und hatte einen Bart.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Tel. 0340/6000-291 zu melden oder eine E-Mail an [email protected] zu schreiben.