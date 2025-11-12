Dessauer Adventsmarkt Zwei Kilometer lange Lichterkette und 200 Kugeln - Wer Dessaus Baum schmückt und den Adventsmarkt zum Leuchten bringt
Für das Team der Firma Stromwerk-Ost beginnt die Weihnachtsmarktzeit schon zwei Wochen vor der Eröffnung. Was ihre Aufgabe auf dem Dessauer Adventsmarkt ist.
12.11.2025, 14:00
Dessau/MZ. - Fast ein bisschen schüchtern schimmern am frühen Dienstagnachmittag die ersten Lichtpunkte am 16 Meter hohen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. Zwei Drittel der zwei Kilometer langen Lichterkette haben Nico Dorbrietz und sein Team verlegt. Der Rest, so der Inhaber des Akener Elektrobetriebes Stromwerk Ost, „machen wir bis zum Abend fertig. Morgen kommen die Kugeln dran.“