Für das Team der Firma Stromwerk-Ost beginnt die Weihnachtsmarktzeit schon zwei Wochen vor der Eröffnung. Was ihre Aufgabe auf dem Dessauer Adventsmarkt ist.

Zwei Kilometer lange Lichterkette und 200 Kugeln - Wer Dessaus Baum schmückt und den Adventsmarkt zum Leuchten bringt

In 16 Metern Höhe setzt Daniel Arnold den Stern auf die Spitze des Baumes.

Dessau/MZ. - Fast ein bisschen schüchtern schimmern am frühen Dienstagnachmittag die ersten Lichtpunkte am 16 Meter hohen Weihnachtsbaum auf dem Marktplatz. Zwei Drittel der zwei Kilometer langen Lichterkette haben Nico Dorbrietz und sein Team verlegt. Der Rest, so der Inhaber des Akener Elektrobetriebes Stromwerk Ost, „machen wir bis zum Abend fertig. Morgen kommen die Kugeln dran.“