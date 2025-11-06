16 Meter hoch und vier Tonnen schwer Mit Video: Baum für Dessauer Adventsmarkt wird aus Mildensee auf den Markt transportiert

Der Baum für den Dessauer Adventsmarkt ist zwar wunderschön, war aber nur mit viel Fingerspitzengefühl aus einem Mildenseer Garten abzutransportieren gewesen. Warum sich die Besitzerin freut, dass er gefällt wurde.