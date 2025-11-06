weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Weihnachtsmarkt: Baum für Dessauer Adventsmarkt auf Markt aufgestellt

16 Meter hoch und vier Tonnen schwer Mit Video: Baum für Dessauer Adventsmarkt wird aus Mildensee auf den Markt transportiert

Der Baum für den Dessauer Adventsmarkt ist zwar wunderschön, war aber nur mit viel Fingerspitzengefühl aus einem Mildenseer Garten abzutransportieren gewesen. Warum sich die Besitzerin freut, dass er gefällt wurde.

Von Oliver Müller-Lorey Aktualisiert: 06.11.2025, 11:53
Der Baum musste aus dem Garten über die Häuser auf einen Laster gehoben werden. 16 Meter hoch ist die Blaufichte.
Der Baum musste aus dem Garten über die Häuser auf einen Laster gehoben werden. 16 Meter hoch ist die Blaufichte. Foto: Thomas Ruttke

Dessau. - Ein langer Applaus hallt am Mittwochmittag über den Dessauer Marktplatz, als die 16 Meter hohe Blaufichte endlich sicher in ihrem Ständer ruht und das Werk vieler, vieler Helfer und Ehrenamtlicher vollbracht ist. Dessaus Adventsmarkt hat seinen Baum!