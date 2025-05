Dessau/MZ. - Am Pfingstwochenende wird der Flugplatz Dessau wieder zum Treffpunkt für Technikbegeisterte, Luftfahrtfans und Familien. Am 7. und 8. Juni findet dort das 19. Hugo-Junkers-Fest statt. Organisiert wird das Fest von den Stadtwerken Dessau in Zusammenarbeit mit dem Kultur- und Heimatverein Kleinkühnau sowie dem Flugplatz-Stammtisch. In einer Presseveranstaltung wurde der Ablaufplan vorgestellt. Mit einem vielfältigen Programm möchte das Fest an das technische Erbe der Stadt erinnern, neue Entwicklungen präsentieren und Raum für Begegnung schaffen.

Tradition und Technik

Ein Programmpunkt ist in diesem Jahr die Präsentation der Junkers A50 Junior – einer modernen Neuauflage des historischen Sportflugzeugs aus den 1920er-Jahren. Claus Cordes, Präsident des Deutschen Aero Clubs (DAeC), fliegt die Maschine selbst nach Dessau und startet von dort aus seine Europa-Tour mit dem Flugzeug. Die A50 Junior wurde unter Federführung von Unternehmer Dieter Morszeck entwickelt und vereint klassische Linienführung mit moderner Technik.

Die offizielle Eröffnung des Festes findet am Samstag um 13 Uhr statt. Erwartet werden unter anderem Oberbürgermeister Robert Reck sowie Vertreter der Familie Junkers. „Das Hugo-Junkers-Fest ist nicht nur ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender unserer Stadt, sondern auch ein Zeichen lebendiger Erinnerungskultur, technischer Neugier und ehrenamtlichen Engagements“, so Reck im Vorfeld. „Ganz in der Tradition von Hugo Junkers freuen wir uns, auch in diesem Jahr, mit dem Flugplatzfest wieder an seine wegweisenden Leistungen anzuknüpfen, insbesondere durch die Vielzahl an fliegerischen Attraktionen, die wir den Besuchern bieten können“, betont Flugplatz-Leiter Marco Franke. Ab 10 Uhr haben Interessierte die Möglichkeit, das Einfliegen der AN2 zu verfolgen, verschiedene Modellflüge anzusehen und die Ankunft der Junkers A50 Junior mit Pilot Claus Cordes aus nächster Nähe mitzuerleben.

Für Familien und Kinder gibt es ein umfangreiches Begleitprogramm mit Hüpfburg, Bastelstationen, Mitmachaktionen und Musik. Ein Highlight am Sonntag ist die Kinder-Clownshow Pipo und Pipolina. Neben Kunstflugdarbietungen stehen Fallschirmsprünge, Modellflugshows und Rundflüge auf dem Programm. Am Boden präsentieren sich unter anderem das Technische Hilfswerk, das Deutsche Rote Kreuz sowie viele regionale Vereine und Initiativen.

Das Technikmuseum „Hugo Junkers“ bietet am Festwochenende 50 Prozent Ermäßigung auf den Eintritt – gegen Vorlage eines Tickets des Hugo-Junkers-Festes.

Die Ausstellung kann so direkt in Verbindung mit dem Festbesuch erkundet werden. Für musikalische Unterhaltung sorgen Live-Bands, Blasmusikgruppen, DJs sowie Beiträge lokaler Projekte wie den DJ-Kids der Grundschule „Hugo Junkers“. Auch eine Kampfkunstshow gehört zum Programm.

Ein großes Dankeschön richtet Dino Höll, Geschäftsführer der Stadtwerke Dessau, an alle Ehrenamtlichen, die das Fest ermöglichen: „Ohne den engagierten Einsatz so vieler Helfer wäre ein Fest in dieser Form nicht denkbar. Dieses Engagement verdient höchsten Respekt.“ Weitere Programmpunkte sind eine Oldtimerausstellung des Oldtimerstammtisch, Präsentationen zu Zukunftsthemen wie Wasserstoffmobilität und 3D-Druck.

Hin und Zurück mit dem Bus

Der Eintritt beträgt fünf Euro für Erwachsene, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben freien Zugang. Im Preis enthalten ist die Teilnahme an einem Gewinnspiel mit attraktiven Preisen.

Die Dessauer Verkehrsgesellschaft richtet für das Festwochenende einen kostenfreien Shuttleverkehr ein. Die Busse verkehren tagsüber alle 20 Minuten zwischen Hauptbahnhof, Technikmuseum und Flugplatz, am Abend alle 30 Minuten – der letzte Shuttle fährt um 0.30 Uhr.

„Das Hugo-Junkers-Fest verbindet Techniktradition, Flugbegeisterung und Familienerlebnis auf einzigartige Weise. Als Stadtwerke freuen wir uns, dieses besondere Event gemeinsam mit vielen Partnern zum 19. Mal zu ermöglichen – für Dessau und die ganze Region“, erklärt Stadtwerke Geschäftsführer Dino Höll.