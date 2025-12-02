In Zügen der Linien RE 13 und 14 finden Radfahrer nicht immer einen Platz für ihr Rad. Doch wie oft das vorkommt, wird nicht erfasst. Eine grüne Landtagsabgeordnete ärgert das.

Zu wenig Platz für Fahrräder in Zügen rund um Dessau? Landtagsabgeordnete kritisiert Bahn und Land

Dessau-Roßlau/MZ. - Die aus Dessau stammende grüne Landtagsabgeordnete Conny Lüddemann kritisiert die Deutsche Bahn für ihren Umgang mit Radfahrern auf den Regionalexpress-Strecken 13 und 14. In den Zügen des RE 13 zwischen Magdeburg und Leipzig sowie des RE 14 zwischen Magdeburg und Dessau stehen ihrer Meinung nach zu wenige Fahrradstellplätze zur Verfügung. Außerdem würden zu wenig Daten erhoben, um belastbare Zahlen zu haben, wie viele Fahrräder mitgenommen werden.