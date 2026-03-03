Schwierige Entscheidung Nach Zwangsschließung im Südstadt-Center in Halle - „Zoo Kaiser“ aus Dessau gibt zweiten Standort auf

Das Südstadt-Center in Halle hat - stand jetzt - keine Zukunft. Wegen Brandschutzmängel hatte das Bauordnungsamt die Schließung angeordnet. Nun hat „Zoo Kaiser“ eine Entscheidung gefällt.