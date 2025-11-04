weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  Erfolgreiche Sammelaktion: Zahngold hilft beim Wünsche erfüllen - Dessauer Zahnärzte spenden über 20.000 Euro für drei Projekte

Erfolgreiche Sammelaktion Zahngold hilft beim Wünsche erfüllen - Dessauer Zahnärzte spenden über 20.000 Euro für drei Projekte

Eine Dessauer Zahnarzt-Gemeinschaftspraxis hat gespendete Kronen ihrer Patienten bei einem Verwerter zu Geld gemacht. Es kam eine erstaunliche Summe zusammen. Wer davon profitiert.

Von Danny Gitter Aktualisiert: 04.11.2025, 14:41
Spender und Empfänger freuen sich.
Spender und Empfänger freuen sich. foto: Th. Ruttke

Dessau/MZ. - Carsten Lorenz wunderte sich vor einiger Zeit, als auf seinem Konto plötzlich eine Überweisung von fast 20.500 Euro auftauchte. Den Absender konnte er nicht sofort zuordnen. Nach einigen Recherchen konnte er aufatmen. Ein Edelmetall-Verwerter hatte ihm das Geld überwiesen.