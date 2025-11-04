Eine Dessauer Zahnarzt-Gemeinschaftspraxis hat gespendete Kronen ihrer Patienten bei einem Verwerter zu Geld gemacht. Es kam eine erstaunliche Summe zusammen. Wer davon profitiert.

Zahngold hilft beim Wünsche erfüllen - Dessauer Zahnärzte spenden über 20.000 Euro für drei Projekte

Dessau/MZ. - Carsten Lorenz wunderte sich vor einiger Zeit, als auf seinem Konto plötzlich eine Überweisung von fast 20.500 Euro auftauchte. Den Absender konnte er nicht sofort zuordnen. Nach einigen Recherchen konnte er aufatmen. Ein Edelmetall-Verwerter hatte ihm das Geld überwiesen.