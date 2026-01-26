Zum Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Dessau sind am Sonnabend gegen 17.25 Uhr die Feuerwehren der Stadt ausgerückt.

Dessau/MZ. - Zum Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Askanischen Straße sind am Sonnabend, 24. Januar, gegen 17.25 Uhr die Feuerwehren der Stadt ausgerückt.

Beim Eintreffen der ebenfalls alarmierten Polizeibeamten war die Berufsfeuerwehr Dessau-Roßlau mit zehn Einsatzfahrzeugen und 33 Kameraden bereits vor Ort und hatte den „Brand“ im Dachgeschoss gelöscht. Es stellte sich heraus, dass ein Wäschetrockner im Obergeschoss in Brand geraten war. Durch das schnelle Ziehen des Steckers konnte jedoch eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Dessauer Polizei auf etwa 500 Euro. Es wird von einem technischen Defekt ausgegangen. Verletzt wurde niemand.