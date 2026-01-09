Dessau-Roßlau versinkt an diesem Freitag im Schnee. Wie kommt die Stadt durch den Tag? Ein Überblick.

Dessau-Rosslau/MZ. - Wintersturmtief „Elli“ und zweistellige Minusgrade haben Dessau-Roßlau erreicht. Wie die Stadt durch den Tag kommt.

Sonnabend, 12.28 Uhr: Wer heute raus geht, sollte sich warm anziehen. Der Deutsche Wetterdienst hat für Dessau eine „Amtliche Warnung für strengem Frost“ erlassen. Diese gilt bis Sonntag, 11. Januar, 10 Uhr.

Sonnabend, 10.30 Uhr: Trotz des Wintereinbruchs mit Sturmtief „Elli“ hat es am Freitag, 9. Januar, in Dessau-Roßlau nur drei Unfälle gegeben, die auf winterliche Verkehrsverhältnisse zurückzuführen sind. Das hat die Polizei am Sonnabend gemeldet.Gegen 13.30 Uhr war am Freitag ein 45-jähriger Subaru-Fahrer in der Lichtenauer Straße in Kochstedt von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Haus kollidiert. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden beläuft sich nach Polizeiangaben auf etwa 8.500 Euro.

Auf der Altener Randstraße ist ein Auto in den Straßengraben gerutscht. (Foto: Böckelmann)

Zur gleichen Zeit geriet in der Argenteuiler Straße der Renault eines 24-Jährigen ins Rutschen. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Der Fahrer verletzte sich leicht. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf etwa 7.000 Euro.Gegen 15 Uhr rutschte dann ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer in der Mauerstraße weg und stieß gegen einen Baum. Der Sachschaden liegt hier bei etwa 10.000 Euro.

19.55 Uhr: Der Straßenbahnverkehr auf der Linie 1 wird unter Berücksichtigung der aktuellen Wetterlage bis zum Fahrplanende um 20.35 Uhr ab Hauptbahnhof nach Dessau Süd aufrechterhalten. Das hat die Dessauer Verkehrsgesellschaft am Abend mitgeteilt. Am Samstag, 10. Januar, soll die Linie 1 mit Fahrplanbeginn planmäßig wieder ihren regulären Betrieb auf. Die Straßenbahnlinie 3 kann allerdings aufgrund der derzeitigen Witterungslage auch Samstag vorerst nicht bedient werden, so das Unternehmen.

Der Busverkehr wird weiterhin mit Standardbussen durchgeführt, jedoch kann es nach wie vor zu Verzögerungen und Fahrtausfällen kommen. Am Freitagabend entfallen die Fahrten der Nachtbuslinie N2 um 20 Uhr und 21 Uhr ab Hauptbahnhof. Mit Fahrplanbeginn am Samstag, 10. Januar, ist vorgesehen, den Busverkehr – abhängig von der weiteren Wetterentwicklung – wieder planmäßig aufzunehmen. Fahrgäste müssen jedoch auch weiterhin je nach Wetterlage mit kurzfristigen Änderungen oder Einschränkungen im Linienbetrieb rechnen.

18.10 Uhr: Der Deutsche Wetterdienst hat eine „Amtliche Warnung vor Schneefall“ der Stufe 2 (von 4) erlassen. Diese gilt bis Sonnabend, 10 Januar, 10 Uhr. Als Tiefstemperaturen sind minus 11 Grad vorhergesagt.

17.50 Uhr: Nicht alles wird abgesagt. In der Anhalt-Arena sind die Vorbereitungen den Ford Geissel Anhalt Cup abgeschlossen. Der Anpfiff des Turniers erfolgt um 15.05 Uhr mit dem Duell SC Bernburg gegen Rot-Weiß Thalheim. Ebenfalls stattfinden wird der 3. Eisbär-Cup der SG Kühnau, eine Nachwuchs-Handballturnier in der Turnhalle Friedensschule, das am Sonnabend um 10 Uhr startet.

16.10 Uhr: Das DRK in Dessau-Roßlau ruft auch mit Blick auf die kommenden Tage und die angekündigten Minusgrade zu Rücksichtnahme und Vorsicht auf: „Bitte achten Sie auf ausreichenden Schutz für sich selbst, andere Menschen, Tiere sowie auf frostgefährdete Leitungen und Fahrzeug. Bitte denken Sie an Mitmenschen. Achten Sie besonderes auf ältere und hilfsbedürftige Personen in ihrem Umfeld.“

15.45 Uhr: Wegen der anhaltenden Schneefälle hat der Landkreis Wittenberg den Buslinienverkehr ab sofort eingestellt. Die Rufbusse fahren weiterhin, soweit dies aus fahrerischer Sicht sicher vertretbar ist. Maßstab ist dabei stets die Sicherheit der Fahrgäste.

15.33 Uhr: Das Halle Leipzig The Style Outlets schließt heute schon um 17 Uhr. Am Morgen hatte man schon mitgeteilt, dass einige Stores heute gar nicht oder nur eingeschränkt öffnen können. Allerdings kommen halt auch die Kunden nicht ran.

15.10 Uhr: Die Polizei meldet für das Dessau-Roßlauer Stadtgebiet bislang keine schweren Unfälle. Im Bereich de Altener Randstraße ist allerdings ein Auto in den Straßengraben gerutscht und liegt dort auf dem Dach.

14.10 Uhr: Der Straßenbahnverkehr auf der Linie 1 wird ab sofort wieder aufgenommen. Das haben die Stadtwerke mitgeteilt. „Die Bahnen verkehren jedoch derzeit unregelmäßig.“ Die Linie 3 könne aufgrund der aktuellen Witterung weiterhin nicht bedient werden.

Die Straßenbahnlinie 1 soll ab 14 Uhr wieder fahren. Bei Bussen gibt es Probleme. (Foto: Ruttke)

Der Busverkehr soll weiterhin mit Standardbussen aufrechterhalten werden, es komme jedoch zu erheblichen Verzögerungen und Ausfällen. Die Buslinie 10 ist eingestellt, auf den Buslinien 11 und 12 kommt es zu Einschränkungen. Fahrgäste müssen je nach Wetterentwicklung weiterhin mit Änderungen oder Einschränkungen im Linienbetrieb rechnen.

13.30 Uhr: Die nächsten Absagen treffen ein. Im Mitteldeutschen Theater in der Marienkirche muss der für heute geplante Auftritt vom Kabarett „Herkuleskeule“ ausfallen. Es gibt aber auch schon einen neuen Termin: den 19. Juni, 19 Uhr. Die Tickets behalten ihre Gültigkeit. Nicht stattfinden wird auch das in Köthen heute geplante Punktspiel zwischen der HG 85 Köthen und dem HC Burgenland.

12.45 Uhr: Der Schneefall lässt auch die Baggerstadt Ferropolis kapitulieren. „Bei diesem extremen Wetter empfehlen wir, es sich zuhause gemütlich zu machen“, heißt es auf der Facebook-Seite des Industriedenkmals. „Eure Sicherheit liegt uns am Herzen, deshalb bleibt Ferropolis am Freitag und Samstag geschlossen.“

12.10 Uhr: Auto- und Lkw-Fahrer haben in Dessau-Roßlau grad einen schweren Stand. Der Winterdienst kommt kaum hinterher. An der Bahnhofsbrücke blockiert derzeit ein Lkw die Auffahrt. Er schafft es nicht hoch.

Der Lkw ist an der Auffahrt zur Bahnhofsbrücke liegen geblieben. (Foto: Ruttke)

10.40 Uhr: Die Dessauer Verkehrs GmbH hat am Vormittag den Straßenbahnverkehr ab sofort und bis auf Weiteres ein. Das wurde um 10.45 Uhr mitgeteilt. Der Busverkehr soll vorerst aufrechterhalten werden. Fahrgäste müssen jedoch je nach weiterer Entwicklung der Wetterlage mit Verspätungen, kurzfristigen Linienänderungen oder auch einzelnen Einstellungen von Buslinien rechnen, so eineSprecherinn. Die DVG will die Situation fortlaufend beobachten und den Betrieb flexibel an die aktuellen Bedingungen anpassen.

Parallel stehe man in engem Austausch mit dem Schulamt. Für Schulen, die aufgrund der Witterung einen vorzeitigen Schulschluss angekündigt haben, versucht die DVG, die betroffenen Schüler mit dem jeweils nächstmöglichen Bus nach Hause zu bringen.

10.05: Die nächste Absage: Der Tierpark in Dessau bleibt heute witterungsbedingt geschlossen. Wie es am Wochenende weiter geht, ist noch offen.

9.45 Uhr: Probleme meldet auch das Halle Leipzig The Styles Outlet an der A9 bei Brehna: Es könnte sein, dass heute nicht alle Geschäfte öffnen oder einige nur verkürzt, teilte der Betreiber auf Social Media. Und: „Passt auf Euch auf und kommt sicher durch den Tag.“

9.30 Uhr: Falls einer vor hatte, heute im Wolfener „Woliday“ schwimmen zu gehen. Bleibt zu Hause. Das Bad hat geschlossen. Das für den heutigen Freitag geplante Neujahrsschwimmen wurde auf den 23. Januar verschoben.

9.05 Uhr: Der Winter bringt auch Pflichten für Hausbesitzer: Schneeschippen ist angesagt. Wahrscheinlich mehrfach heute.

Schneeschippen in Dessau: Es ist einiges zu tun. (Foto: Ruttke)

8.00 Uhr: Das Anhaltische Berufsschulzentrum „Hugo Junkers“ bleibt am Freitag, 9. Januar, geschlossen, da einige Schüler weite Anreisen haben. Das teilt Stadtpressesprecher Ralf Schüler der MZ mit. An Gymnasien, Sekundarschulen und Grundschulen seien unterschiedliche Regelungen getroffen worden. Im Philanthropinum und im Gropius-Gymnasium werde der Unterricht am Freitag im Online-Format oder als Distanzunterricht durchgeführt. Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen können eine Notbetreuung in der Einrichtung in Anspruch nehmen. Am Liborius-Gymnasium gibt es Präsenzunterricht. Alle Schüler, die die Schule nicht aufsuchen können, sollen über die schulische Online-Lernplattform mit Aufgaben versorgt werden.

7.10 Uhr: Das Kornhaus in Dessau hat sich aufgrund der aktuellen Wetterlage entschieden, das Restaurant am Freitag, 9. Januar, geschlossen zu lassen. „Die Sicherheit unserer Gäste und Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität“, heißt es in einer Erklärung auf Facebook. „Wir hoffen auf Ihr Verständnis und freuen uns, Sie bald wieder bei uns begrüßen zu dürfen.

Wintersturmtief "Elli" hat Dessau-Roßlau erreicht. Autofahrer müssen vorsichtig sein. (Foto: Ruttke)

6.30 Uhr: Die Entsorgungstouren, die gemäß Abfallkalender für Samstag, 10. Januar, geplant waren, werden auf Montag, 12. Januar, verschoben. Das teilt Bettina Hötzel, Sprecherin der Stadt, mit. Entsprechend wird der Restabfall in Meinsdorf, Mühlstedt, Streetz und Natho später abgeholt. In der Waldsiedlung in Kochstedt wird sowohl das Altpapier als auch der Bioabfall erst am Montag geholt. Und in Mosigkau und im Bereich Innerstädtisch Süd wird der Bioabfall später geholt. Laut Hötzel bittet der Stadtpflegebetrieb darum, die Abfallbehälter erst am Montag bereitzustellen. Die Abfallentsorgungsanlage am Scherbelberg bleibe am Samstag ebenfalls geschlossen.

6 Uhr: Die MZ in Dessau-Roßlau wird den Tag heute mit einem Ticker begleiten.