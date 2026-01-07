Zum traditionellen Neujahrsspaziergang im Tierpark Dessau kommen 75 Besucher. Was sie auf der Führung mit Leiter Jan Bauer an Tierwissen und Neuigkeiten erfahren haben.

Tierischer Winterbummel zum Start ins Jahr - Was sich Tierparkchef Jan Bauer für 2026 wünscht

Neujahrsspaziergang im verschneiten Tierpark Dessau: Die einen haben dicke Jacken, die anderen ein dickes Fell.

Dessau/MZ. - „Stärken Sie sich für die Tour“, ruft Jan Bauer und empfiehlt Glühwein, Punsch und Kekse, die der Förderverein gegen eine Spende anbietet. Es ist kalt am Dienstagvormittag, minus vier Grad, es liegt Schnee und Tierparkdirektor Bauer legt zwei Holzscheite ins Feuer nach.