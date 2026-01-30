Eigentlich sollten die Arbeiten am Montag, 26. Januar, starten. Doch damit wird es vorerst nichts. Was die neuen Pläne sind.

Dessau/MZ. - Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung hat die gemeinsam mit den Stadtwerken geplanten Tiefbauarbeiten in der Ferdinand-von-Schill-Straße verschoben. Ursprünglich hatten diese am Montag, 26. Januar, beginnen sollen. Verantwortlich für den späteren Beginn sind die aktuellen Witterungsbedingungen. Dies betrifft sowohl den Abschnitt der Antoinettenstraße von der Kreuzung Wolfgangstraße bis zur Hausmannstraße, als auch den zweiten Abschnitt zwischen der Kreuzung der Hans-Heinen-Straße bis zur Einmündung der Kavalierstraße.

„Die anhaltenden frostigen Temperaturen und angekündigten zweistelligen Minusgrade für die kommenden Tage lassen den Einbau und die Verarbeitung von zertifizierten Baustoffen nicht zu“, teilte die Stadtverwaltung mit. Bevor die Arbeiten wieder fortgesetzt werden, gebe es ein neue Information. Voraussetzung sei eine längere frostfreie Periode, um die freigelegten Asphalttragschichten nicht nachhaltig zu schädigen. Die geplante Vollsperrung der Antoinettenstraße werden ebenfalls neu angekündigt. Die derzeit aufgestellte Verkehrsbeschilderung für die Umleitungen sei momentan noch unwirksam und werde erst vor Baubeginn gestartet.