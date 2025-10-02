weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Dessau-Roßlau
    4. >

  4. Unesco Weltkulturerbe in Dessau-Rosslau: Windpark soll wachsen und näher an Stadt heranrücken - mit negativen Folgen für das Gartenreich Dessau-Wörlitz?

Unesco Weltkulturerbe in Dessau-Rosslau Windpark soll wachsen und näher an Stadt heranrücken - mit negativen Folgen für das Gartenreich Dessau-Wörlitz?

Im Südwesten von Dessau-Roßlau soll der Windpark „Libbesdorf/Quellendorf/Mosigkau“ erweitert werden. Was geplant ist und wohin sich Bürger bei Anregungen und Bedenken wenden können.

Von Robert Horvath 02.10.2025, 08:00
Windpark bei Mosigkau: Gefährden große Windräder künftig die Aussicht auf das Gartenreich Dessau-Wörlitz, Unesco-Weltkulturerbestätte?
Windpark bei Mosigkau: Gefährden große Windräder künftig die Aussicht auf das Gartenreich Dessau-Wörlitz, Unesco-Weltkulturerbestätte? (Foto: Thomas Ruttke)

Dessau-Roßlau/MZ. - 25 Windkraftanlagen mit einer Nabenhöhe von 113 bis 166 Metern erzeugen derzeit Energie vor den Toren Dessau-Roßlaus. Nun soll die Fläche des dazugehörigen Windparks vergrößert werden. Was geplant ist und wohin sich Bürger bei Anregungen, Bedenken, Hinweise oder Ideen wenden können.