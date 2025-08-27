In die aktuelle Debatte um die Sinnhaftigkeit des Bürgergelds mischt sich die Behörde in Dessau-Roßlau nicht ein. Doch die pauschale Verurteilung der Betroffenen wird abgelehnt. Wie die Lage in Dessau-Roßlau ist.

Wie viel Bürgergeld 2024 in Dessau-Roßlau gezahlt wurde, wie viele Bezieher erwerbsfähig sind

Die Debatte um das Bürgergeld ist aufgeheizt.

Dessau/MZ. - Bürgergeldempfänger sind in den letzten Wochen in die Schlagzeilen geraten: Politiker unterschiedlicher Couleur fordern die Abschaffung dieser Sozialleistung oder wollen sie an eine Arbeitspflicht binden. Ihrer Meinung nach bekommen die Bürgergeldempfänger fürs Nichtstun zu viel Geld, was wiederum das Nichtstun kräftig befördere. Der Vorwurf zielt vor allem auf nicht-deutsche Leistungsempfänger ab.