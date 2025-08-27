Mit Verzögerung Neuer Funkmast bei Holdenstedt soll 2026 in Betrieb gehen
Mobilnetzbetreiber Telefonica plant zurzeit die Installation der Technik. Was Vodafone und die Telekom in diesem Bereich vorhaben
27.08.2025, 17:38
Holdenstedt/MZ. - Seit über einem Jahr steht er schon ein Stück westlich von Holdenstedt in der Landschaft – ein rund 36 Meter hoher Gittermast. Gebaut wurde er, um das Mobilfunknetz im Ort und entlang der Landesstraße 223 leistungsfähiger zu machen. Doch bis jetzt wurde am Mast keine Technik angebaut. Kommt überhaupt noch welche und wenn ja, wann? Mit dieser Frage wandten sich Holdenstedter an die MZ.