Wer will ehemalige Kita kaufen? Die „Villa Kunterbunt“in Dessau-Siedlung steht zum Verkauf

In Dessau steht eine Kita zum Verkauf

Dessau/MZ. - Die Stadt will die ehemalige Kindertagesstätte „Villa Kunterbunt“ in der Franz-Mehring-Straße 25 in Dessau-Siedlung verkaufen.