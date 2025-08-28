Die Vorbereitungen auf die kommende Saison im Erlebnisbad Roßlau sind bereits in vollem Gange. Gesucht wird ein Pächter, der die Versorgung übernimmt. Zu den Konditionen und wohin sich Interessenten wenden können.

Wer möchte Badegäste in Roßlau versorgen? Erlebnisbad sucht Pächter für Badkiosk

Für den Badkiosk im Erlebnisbad Roßlau sucht die Stadt ab nächstem Jahr einen neuen Pächter.

Rosslau/MZ. - Wer möchte ab der nächsten Saison Betreiber für eine Verkaufseinrichtung im Erlebnisbad Roßlau werden? Die Stadt hat die Suche nach einem Interessenten öffentlich gemacht. Zwar sei die diesjährige Saison noch nicht ganz vorbei, kündigte sie auf Facebook an, aber die nächste werde schon vorbereitet.