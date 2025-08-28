Zholina Shukuri aus Afghanistan startete in Deutschland zum dritten Mal neu. Eigentlich will die Merseburgerin Medizin studieren, wartet aber noch darauf, dass ihr Abitur anerkannt wird. Was sie durch ihre Fluchterfahrung gelernt hat, hilft ihr heute im Berufsalltag.

Wie Zholina Shukuri ihre interkulturelle Kompetenz bei ihrer Arbeit an der Uniklinik Halle einsetzt

Zholina Shukuri hat gerade das zweite Lehrjahr ihrer Ausbildung begonnen.

Merseburg/MZ. - Ein sehr gutes Abitur, fast perfekte Deutschkenntnisse und eine Ausbildung: Zholina Shukuri scheint es geschafft zu haben in Deutschland, so würde man wohl landläufig sagen. Aber die 21-jährige Merseburgerin, die 2017 mit Geschwistern und Mutter aus Afghanistan nach Europa kam, ist noch voller Ehrgeiz.