Bjoern Saft Wer ist der Mann, der das Städtische Klinikum Dessau sanieren und in eine bessere Zukunft führen soll?
Seit März 2025 ist Bjoern Saft Verwaltungsdirektor des Städtischen Klinikums. Doch wer ist der neue Mann am Steuer, der das Haus sanieren und in eine bessere Zukunft führen soll?
25.08.2025, 13:40
Dessau-Rosslau/MZ. - Das Städtische Klinikum Dessau hat in den vergangenen Jahren Millionenverluste gemacht. Um den Weg aus den roten Zahlen neu zu beschreiten, ist der langjährige Verwaltungsdirektor des Hauses, André Dyrna, Anfang des Jahres von der Stadt abberufen worden. Im März hat Bjoern Saft seinen Posten übernommen. Zunächst für zwei Monate. Inzwischen wurde Safts Vertrag bis Ende 2026 verlängert.