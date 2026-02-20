Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten rechnen für 2026 mit ausgeglichenem Wirtschaftsplan. Welche Ausgaben und Einnahmen dabei berücksichtigt werden.

Weniger Kinder, weniger Personal, ein neuer Hort: So plant die Dekita das Wirtschaftsjahr 2026

Dessau-Rosslau/MZ. - Der vorgelegte Wirtschaftsplan der Dessau-Roßlauer Kindertagesstätten (Dekita) sieht für 2026 ein ausgeglichenes Jahresergebnis vor. Aufwendungen und Erträge liegen bei 26,49 Millionen Euro. Ein Teil der Einnahmen kommt durch die stark erhöhten Kitabeiträge zustande. Diese machen dieses Jahr 2.207.600 Euro aus und damit 362.900 Euro mehr als 2025.