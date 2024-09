Dessau-Rosslau/MZ. - Sowohl im Walter-Gropius-Gymnasium Europaschule (77) als auch im Gymnasium Philanthropinum (139) sind zu Beginn des Schuljahres ausreichend Schüler in den Anfangsklassen aufgenommen worden. „Es besteht eine starke Nachfrage nach den Gymnasien“, sagt die Sozialbeigeordnete Eter Hachmann. Dennoch besteht Sorge um die eigenständige Zukunft des Gropius-Gymnasiums. Einen Hoffnungsschimmer aber gibt es und der heißt Kooperation.

Obwohl am Gymnasium in Süd rund 600 Schüler lernen, ist der Fortbestand mittelfristig gefährdet seit das Land - in Reaktion auf den Lehrermangel - festgelegt hatte, dass mindestens 75 statt bislang 50 Schüler in den Anfangsklassen neu aufgenommen werden müssen. Im Schuljahr 23/24 hatte das Gropius die Zahl knapp unterschritten. Eine Ausnahmegenehmigung war notwendig, das Landesschulamt forderte eine verordnungsgemäße Schulentwicklungsplanung.

Rein rechnerisch wären auch noch in zehn Jahren in Dessau-Roßlau ausreichend Schüler für zwei staatliche Gymnasien da

Weil rein rechnerisch auch noch in zehn Jahren in Dessau-Roßlau ausreichend Schüler für zwei staatliche Gymnasien da wären, hatte der Stadtrat die Einführung von Schuleinzugsbereichen beschlossen. Die Schüler, so die Argumentation, seien nur schlecht verteilt.

Mit Hilfe der Schuleinzugsbereiche soll eine Fusion der beiden Gymnasien verhindert werden. Dessau-Roßlau hätte ansonsten nur noch ein staatliches Gymnasium. In der Vergangenheit waren bereits das Europagymnasium in Dessau-Nord, das Fürst-Franz-Gymnasium in Dessau-Ziebigk, das Max-Müller-Gymnasium in Dessau-Alten und das Goethegymnasium in Roßlau aus der gymnasialen Landschaft der Stadt verschwunden.

Landesschulamt lehnt Schuleinzugsbereiche ab

Das Landesschulamt hatte schon zuvor angekündigt, der Argumentation der Stadt mit den Schuleinzugsbereichen nicht zu folgen. Die Ablehnung der Dessau-Roßlauer Pläne kommt denn auch nicht überraschend, sagt Schulamtsleiter Steffen Kuras. Bis die Auswirkungen der Schuleinzugsbereiche zu spüren seien, vergingen sechs Jahre. Dem Landesschulamt sei das zu lange.

Der Knackpunkt: nicht nur in der 5. Klasse werden mindestens 75 Schüler gefordert, sondern auch in der Sekundarstufe 2, also in der 11. und 12. Klasse. Die Stadt müsste also wiederholt Ausnahmegenehmigungen stellen. Die Genehmigungsbehörde ginge da aber nicht mit.

Nun könnte es eine Lösung geben. Im Juni hatte das Magdeburger Kabinett den Entwurf zur umfassenden Schulgesetzreform vorgelegt. Die Novelle sieht sowohl eine Fusion von Schulstandorten zu einem Schulverbund als auch Kooperationen vor. Schulverbünde gab es bislang nur für Grundschulen, um insbesondere im ländlichen Raum eine wohnortnahe Beschulung sicherzustellen.

Änderungen des Schulgesetzes sehen Kooperationen vor

Neu sind Kooperationen von Jahrgängen der Sekundarstufe 2 mit gleichen Jahrgängen anderer bestandsfähiger Schulen derselben Schulform, wenn die notwendige Klassenstärke ansonsten nicht erreicht werden würde. Die Intension aus Magdeburg: Das Kursangebot bliebe ausreichend, die Schüler könnten an ihrer Schule bleiben, ohne kurz vor dem Abschluss wechseln zu müssen.

„Die Kooperation könnte erstmal eine Lösung sein“, sagt Schulamtsleiter Kuras, um beide Gymnasiumsstandorte zu halten. Allerdings nannte er die Lösung fragil.

Ungewiss sei, ob eine Kooperation nur für einen Jahrgang möglich sei oder unter Umständen auch für mehrere Jahrgänge. Außerdem bestünde das Problem der unzureichenden Schülerzahl von 75 nicht nur in der Sekundarstufe 2, sondern auch vereinzelt in der Sekundarstufe 1. Die Kennziffern der Schülerzahl in den Sekundarstufen und folglich auch der Gesamtschülerzahl der Schulen wurde nicht angefasst.

Ungewiss ist, wann die Änderung des Schulgesetzes beschlossen wird

Die Stadtverwaltung, erklärten Hachmann und Kuras im Bildungsausschuss, habe nicht nur eine Stellungnahme zur Gesetzesnovelle nach Magdeburg geschickt, sie habe auch viele Gespräche geführt, so mit Bildungsministerin Eva Feußner (CDU).

Momentan, sagte Kuras auf Nachfrage der MZ, „wissen wir nicht, wie es weitergeht“. Denn wann das geänderte und angepasste (?) Landesschulgesetz verabschiedet wird und in Kraft trifft, sei ungewiss. Die Stadt aber sei vom Landesschulamt zum Handeln aufgefordert.

Bis zum 31. Dezember muss sie eine verordnungskonforme Schulentwicklungsplanung vorlegen. Mache sie das nicht, sagt Kuras, könnte die Folge sein, dass das Landesschulamt eine Ersatzvornahme vornimmt - also letztlich eine Fusion der Gymnasien verordnet.