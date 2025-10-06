Modernisierung abgeschlossen Wechsel in Dessau-Roßlau - „Bär-Apotheke“ in Nord hat einen neuen Betreiber und neues Aussehen
Martin Grünthal hat im April die Geschäfte in der Dessauer Körnerstraße und führt die Bär-Apotheke als zweite Filiale. Was sich für die Mitarbeiter verändert hat. Wofür sich das Flachdach der Apotheke besonders eignet.
Aktualisiert: 06.10.2025, 12:47
Dessau/MZ. - Fast pausenlos erklingt an diesem beliebigen Dienstagvormittag die Türklingel in der Bär-Apotheke in der Körnerstraße 10. Bewohner von Dessau-Nord, Patienten des Ärztehauses kommen, um Rezepte einzulösen und Medikamente zu kaufen.