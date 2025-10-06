Modernisierung abgeschlossen Wechsel in Dessau-Roßlau - „Bär-Apotheke“ in Nord hat einen neuen Betreiber und neues Aussehen

Martin Grünthal hat im April die Geschäfte in der Dessauer Körnerstraße und führt die Bär-Apotheke als zweite Filiale. Was sich für die Mitarbeiter verändert hat. Wofür sich das Flachdach der Apotheke besonders eignet.