  4. Modernisierung abgeschlossen: Wechsel in Dessau-Roßlau - „Bär-Apotheke“ in Nord hat einen neuen Betreiber und neues Aussehen

Martin Grünthal hat im April die Geschäfte in der Dessauer Körnerstraße und führt die Bär-Apotheke als zweite Filiale. Was sich für die Mitarbeiter verändert hat. Wofür sich das Flachdach der Apotheke besonders eignet.

Von Sylke Kaufhold Aktualisiert: 06.10.2025, 12:47
Apotheker Martin Grünthal (re.) hat die Bär Apotheke übernommen. Der Chef des sechsköpfigen Teams vor Ort ist Christoph Arendt.
Apotheker Martin Grünthal (re.) hat die Bär Apotheke übernommen. Der Chef des sechsköpfigen Teams vor Ort ist Christoph Arendt. Fotos: Thomas Ruttke

Dessau/MZ. - Fast pausenlos erklingt an diesem beliebigen Dienstagvormittag die Türklingel in der Bär-Apotheke in der Körnerstraße 10. Bewohner von Dessau-Nord, Patienten des Ärztehauses kommen, um Rezepte einzulösen und Medikamente zu kaufen.