Webseite meldet Erdbeben bei Dessau - doch war da wirklich was?

Dessau-Roßlau/MZ - Eine Meldung auf einem privaten Erdbeben-Meldeportal im Internet hat so manchen Dessauer am Mittwochmorgen wortwörtlich aufgerüttelt. Auf der deutschsprachigen Website „Volcano Discovery“, auf der mehr oder weniger nachprüfbare Informationen über Erdbeben und Vulkane weltweit zusammengestellt sind, meldete ein Nutzer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ein vermeintliches Erdbeben der Stärke 3,0 nordwestlich von Dessau. Das Beben soll sich demnach zehn Kilometer unter der Erdoberfläche ereignet haben.

Doch dass kein einziger Dessauer in der Nacht aus dem Schlaf gerüttelt wurde und alle Gläser in Dessau-Roßlauer Schrankwänden nach wie vor an ihrem Platz stehen, hat einen einfachen Grund: Ein Erdbeben hat es nicht gegeben. Das stellt Nadja Sonntag, Sprecherin des sachsen-anhaltischen Landesamtes für Geologie und Bergwesen, auf MZ-Nachfrage klar. „Das von einem anonymen User auf der genannten Website gemeldete ,Erdbeben’ kann seitens des Landesamts für Geologie und Bergwesen (LAGB) nicht bestätigt werden. Im Raum Dessau sind keine Erdbeben zu erwarten“, so Sonntag. Historische Karten zeigten die Region um Dessau als erdbebenfrei.

Überprüft haben die Geologie-Experten die Meldung auf ihren eigenen Messgeräten. Und die blieben in der fraglichen Zeit vollkommen stumm. Die nächste Messstation befindet sich in Muldenstein im Landkreis Anhalt-Bitterfeld, rund 25 Kilometer entfernt. „Ein Erdbeben der Magnitude 3 bei Dessau würde in Muldenstein über den halben Kurvenschreiber Ausschläge verursachen“, erklärt Sonntag. Unwahrscheinlich, dass das niemand mitbekommen hätte.