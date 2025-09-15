Zum Tag des offenen Denkmals hatten Katina Kuschnerus und Martin Kunze so viel Besuch wie noch nie: Alle wollten ihr in Sanierung befindliches Wohnhauses Knarrberg 26 sehen.

Warum Bauherren vor dem Baustartan ihrem Haus auf Klingeltour in der Nachbarschaft waren

Riesenandrang gab es zum Tag des offenen Denkmals am Knarrberg 26.

Dessau/MZ. - Katina Kuschnerus und Martin Kunze öffnen gern die Türen – nicht zu ihrem Haus, sondern zu ihrer Baustelle. Doch so viele Besucher wie am gestrigen Tag des offenen Denkmals dürften die beiden noch nie empfangen haben: Bereits um 10 Uhr drängten sich fast 50 Menschen vor dem Knarrberg 26.