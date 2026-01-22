Zahlreiche Kräfte waren am Mittwoch in Kochstedt gebunden, als der nächste Alarm eintraf. Sechs Freiwillige Wehren rückten aus.

Während des Löscheinsatzes in Kochstedt - Feuerwehren müssen in Brand in Dessau-Süd bekämpfen

Dessau/MZ. - Während der Löscharbeiten in einem Haus in Kochstedt wurden die Feuerwehren der Stadt am Mittwoch zu einem zweiten Brand gerufen. Dieser war gegen 17.15 Uhr aus Dessau-Süd gemeldet worden.

Nach Angaben der Feuerwehr brannten hier Teile eines Balkons im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Die Löscharbeiten konnten zügig von außen erfolgen. Die Mieterin der Wohnung war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht in der Wohnung. Es kamen keine Personen zu schaden. Der Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Im Einsatz waren die Freiwilligen Feuerwehren Kühnau, Mildensee, Mosigkau, Roßlau, Sollnitz und Waldersee mit insgesamt 35 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.